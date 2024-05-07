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Созин: вслед за «Сочи» вылетит либо «Факел», либо «Балтика»

Созин: вслед за «Сочи» вылетит либо «Факел», либо «Балтика»
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по поводу претендентов на прямой вылет в Первую лигу в нынешнем сезоне чемпионата.

«Вслед за «Сочи» вылетит либо «Факел», либо «Балтика». Надо повнимательнее посмотреть календарь матчей, но я бы поставил на «Балтику». Очень равные шансы у этих двух команд на самом деле. По игре, я бы вообще оставил в РПЛ «Сочи», они выглядят хорошо. Они не должны вылетать, если судить по последним шести турам», — приводит слова Созина Legalbet.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В то же время «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте. Команда Сергея Игнашевича имеет в своём активе 26 очков.

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