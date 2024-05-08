Щербаченко: Семак по сравнению с Мусаевым — тренер-победитель

Российский тренер Фёдор Щербаченко считает, что причина неудач «Краснодара» в чемпионской гонке в РПЛ — недостаточный опыт у главного тренера «горожан» Мурада Мусаева.

«Одна из причин – увольнение Ивича. Вторая – просчёты Мусаева. Конечно, Семак по сравнению с ним более опытный, он уже тренер-победитель. У Мусаева, скорее всего, есть проблемы с тем, как принимать правильные решения. Говорят про его эмоциональные крики в раздевалке вместо здравого анализа. Кто из пары «Зенита» и «Краснодара» быстрее решит свои вопросы, тот и окажется в итоге выше в таблице», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по итогам 27 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», в активе которого также 50 очков после 27 матчей.