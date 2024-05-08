«Боруссия» впервые в истории выбила «ПСЖ» из плей-офф Лиги чемпионов

Обыграв «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, дортмундская «Боруссия» впервые выбила этот клуб на стадии плей-офф данного турнира.

Ранее команды встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020. Однако тогда французский гранд оказался сильнее «Боруссии» (общ. 2:3).

Напомним, игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют завтра, 8 мая.

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