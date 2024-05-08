Матс Хуммельс — самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс стал самым возрастным немцем, забивавшим в плей-офф Лиги чемпионов. Он забил гол в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1) в возрасте 35 лет и 143 дней. Об этом информирует Opta Sports.

Хуммельс отметился голом на 50-й минуте встречи после того, как Юлиан Брандт от левого фланга навесил на дальнюю штангу, где 35-летний защитник оказался совсем один на углу вратарской.

Напомним, эта игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Благодаря этой победе дортмундский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария».

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