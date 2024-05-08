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Матс Хуммельс — самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ

Матс Хуммельс — самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ
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Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс стал самым возрастным немцем, забивавшим в плей-офф Лиги чемпионов. Он забил гол в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1) в возрасте 35 лет и 143 дней. Об этом информирует Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

Хуммельс отметился голом на 50-й минуте встречи после того, как Юлиан Брандт от левого фланга навесил на дальнюю штангу, где 35-летний защитник оказался совсем один на углу вратарской.

Напомним, эта игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Благодаря этой победе дортмундский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария».

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