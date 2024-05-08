«Боруссия» впервые в истории обыграла «ПСЖ» во Франции в ЛЧ

Обыграв французский «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:1), дортмундская «Боруссия» впервые одержала выездную победу над парижанами. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Ранее команды дважды встречались в рамках Лиги чемпионов в Париже, однако оба матча закончились победами «ПСЖ».

Напомним, матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс, который замкнул подачу с углового атакующего полузащитника дортмундцев Юлиана Брандта и принёс победу свой команде.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют завтра, 8 мая.