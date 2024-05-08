Реакция Килиана Мбаппе на вылет «ПСЖ» из полуфинала Лиги чемпионов с «Боруссией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вместе с французской командой вылетел от дортмундской «Боруссии» (0:1; 0:1) в полуфинале Лиги чемпионов. Французский форвард тяжёло воспринял упущенную попытку сыграть в финале главного клубного турнира.

Килиан Мбаппе Фото: Кадр из трансляции

25-летний Мбаппе в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов забил восемь голов в 12 матчах. Всего в сезоне у Килиана 43 гола и 10 результативных передач в 46 матчах. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен не будет его продлевать и уйдёт на правах свободного агента в мадридский «Реал».

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». В последний раз в финале турнира «шмели» играли в 2013 году, «ПСЖ» — в 2020-м.