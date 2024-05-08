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Мбаппе не забил ни одного гола на стадии полуфинала нынешнего сезона Лиги чемпионов

Мбаппе не забил ни одного гола на стадии полуфинала нынешнего сезона Лиги чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ни разу не отметился голом на стадии полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, где французский гранд играл с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

В обеих этих встречах парижский клуб уступил со счётом 0:1 и покинул главный европейский клубный турнир.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов 25-летний нападающий отметился восемью голами в 12 матчах. Также Мбаппе оформил одну результативную передачу.

Всего в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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