Мбаппе не забил ни одного гола на стадии полуфинала нынешнего сезона Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ни разу не отметился голом на стадии полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, где французский гранд играл с дортмундской «Боруссией».
В обеих этих встречах парижский клуб уступил со счётом 0:1 и покинул главный европейский клубный турнир.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов 25-летний нападающий отметился восемью голами в 12 матчах. Также Мбаппе оформил одну результативную передачу.
Всего в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
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