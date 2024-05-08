«На вкус как хорошее вино». «Боруссия» ответила на троллинг «ПСЖ» спустя четыре года

Дортмундская «Боруссия» в двух матчах полуфинала Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ» (1:0; 1:0). После победы немецкая команда ответила на пост парижан четырёхлетней давности. Тогда «ПСЖ» выбил «Боруссию» в 1/16 финала турнира (1:2; 2:0) и всей командой отпраздновал эту победу в стиле тогдашнего форварда «шмелей» Эрлинга Холанда.

Ответ «Боруссии» Фото: Соцсеть X

«На вкус как хорошее вино», — так пресс-служба «Боруссии» подписала ретвит сообщения «ПСЖ» четырёхлетней давности.

«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года. Тогда команда, возглавляемая Юргеном Клоппом, проиграла в решающем матче «Баварии» со счётом 1:2. Вторым финалистом нынешнего розыгрыша турнира станет победитель пары «Реал» — «Бавария». Первая игра команд завершилась ничьей — 2:2.