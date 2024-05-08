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Марко Ройс: мы должны взять Лигу чемпионов, это наш момент

Марко Ройс: мы должны взять Лигу чемпионов, это наш момент
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34-летний атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился эмоциями после того, как немецкий клуб вышел в финал Лиги чемпионов, выбив из турнира на стадии полуфинала «ПСЖ» (общ. 2:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Мы едем на «Уэмбли». Это безумие, безумие. Мы вернулись спустя более, чем десять лет. Мы должны добиться своего, это наш момент», — приводит слова Ройса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч сегодня, 8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он состоится 1 июня.

«Боруссия» вышла в финал главного европейского клубного турнира впервые с 2013 года.

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