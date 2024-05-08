Ройс эмоционально отпраздновал выход в финал Лиги чемпионов вместе с фанатами «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после победы над «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов побежал на трибуну болельщиков своей команды, чтобы отпраздновать с фанатами выход в финал главного клубного турнира спустя 11 лет.

34-летний Ройс ранее объявил, что покинет команду из Дортмунда спустя 12 лет выступлений. Последним матчем немца за «шмелей» как раз станет финал Лиги чемпионов. Вместе с «Боруссией» он уже играл в финале европейского турнира в 2013 году, но тогда его команда проиграла мюнхенской «Баварии» со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Ройс в 39 матчах забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Вероятно, Марко вернётся в «Боруссию», но из Мёнхенгладбаха, за которую выступал с 2009 по 2012 год.