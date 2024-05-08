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Ройс эмоционально отпраздновал выход в финал Лиги чемпионов вместе с фанатами «Боруссии»

Ройс эмоционально отпраздновал выход в финал Лиги чемпионов вместе с фанатами «Боруссии»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после победы над «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов побежал на трибуну болельщиков своей команды, чтобы отпраздновать с фанатами выход в финал главного клубного турнира спустя 11 лет.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

34-летний Ройс ранее объявил, что покинет команду из Дортмунда спустя 12 лет выступлений. Последним матчем немца за «шмелей» как раз станет финал Лиги чемпионов. Вместе с «Боруссией» он уже играл в финале европейского турнира в 2013 году, но тогда его команда проиграла мюнхенской «Баварии» со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Ройс в 39 матчах забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Вероятно, Марко вернётся в «Боруссию», но из Мёнхенгладбаха, за которую выступал с 2009 по 2012 год.

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