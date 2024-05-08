Финал Лиги чемпионов 2024 года станет прощальным матчем для Марко Ройса в «Боруссии»

Финальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона, который состоится 1 июня, станет прощальной игрой для 34-лентего атакующего полузащитника Марко Ройса в составе дортмундской «Боруссии».
В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч сегодня, 8 мая.
Финал главного европейского клубного турнира примет стадион «Уэмбли», находящийся в Лондоне.
Ройс принимал участие в финале Лиги чемпионов сезона-2012/2013, где «Боруссия» играла с «Баварией». Данная игра также проходила на стадионе «Уэмбли». В том противостоянии сильнее оказался мюнхенский клуб, одержавший победу со счётом 2:1.
«Боруссия» вышла в финал главного европейского клубного турнира впервые с 2013 года.
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