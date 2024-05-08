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«Никто не верил, что мы пройдём так далеко». Маркиньос — о вылете «ПСЖ» с ЛЧ

«Никто не верил, что мы пройдём так далеко». Маркиньос — о вылете «ПСЖ» с ЛЧ
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Центральный защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Нам не хватило эффективности. «Боруссия» забила голы после углового и после атаки с глубины поля — в обоих случаях нам не хватило слаженности в мелочах. Сегодня у нас было намного больше моментов, чем у соперника, но просто не хватило эффективности, а «Боруссии» — хватило. Перед началом этого турнира никто не верил, что мы пройдём так далеко. Мы прошли очень многое и вылетели в полуфинале. Считаю, что это хорошее воспоминание на будущее для всего нашего клуба», — сказал Маркиньос в эфире Canal + Sport.

Напомним, матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). «ПСЖ» выбыл из турнира.

«Боруссия» в финале Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют завтра, 8 мая. Финал турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он состоится 1 июня.

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