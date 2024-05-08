«ПСЖ» установил три необычных антирекорда Лиги чемпионов в матче с «Боруссией»

Французский «Пари Сен-Жермен» установил несколько антирекордов по попаданиям в каркас ворот (штанги и перекладины) в полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1). Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, парижане в этой встрече четыре раза попали в каркас ворот соперника. Таким образом, команда Луиса Энрике установила антирекорд сезона по этому показателю в Лиге чемпионов — 14, антирекорд матча плей-офф Лиги чемпионов (4) и антирекорд двухматчевого противостояния турнира (6).

Напомним, «ПСЖ» вылетел от дортмундской «Боруссии» (0:1; 0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В финале турнира «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». В последний раз в финале турнира «шмели» играли в 2013 году, «ПСЖ» — в 2020-м.

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