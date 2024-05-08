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Ройс эмоционально ответил на вопрос о попаданиях в каркас ворот игроков «ПСЖ»

Ройс эмоционально ответил на вопрос о попаданиях в каркас ворот игроков «ПСЖ»
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34-летний атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс эмоционально высказался о том, как немецкий клуб вышел в финал Лиги чемпионов, выбив из турнира на стадии полуфинала «ПСЖ» (общ. 2:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Удары игроков «ПСЖ» в каркас ворот? Кого это волнует вообще? Завтра это всё не будет иметь значения. Никто не спросит, как мы выиграли этот матч. Важно то, что «Боруссия» снова в финале. Этого никто не ожидал. Это просто невероятно. Это действительно неописуемо. Спустя более 10 лет я снова в финале с «Боруссией», – приводит слова Ройса DAZN.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч сегодня, 8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он состоится 1 июня. «Боруссия» вышла в финал главного европейского клубного турнира впервые с 2013 года.

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