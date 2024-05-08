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Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
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Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о вылете своей команды от «Боруссии» (общ. 0:2) из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать всё, что в наших силах, но этого оказалось недостаточно. В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко», – приводит слова Мбаппе Marca.

Отметим, Мбаппе ни разу не отметился голом на стадии полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне турнира 25-летний нападающий отметился восемью голами в 12 матчах. Также Мбаппе оформил одну результативную передачу.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч сегодня, 8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он состоится 1 июня.

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Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце:

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