В «Челси» приняли решение по будущему Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино с большей долей вероятности продолжит свою работу в лондонском клубе по окончании сезона-2023/2024.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, руководство «Челси» склоняется к тому, чтобы оставить Почеттино. Вероятность продолжения сотрудничества между сторонами достаточно велика. В клубе положительно оценивают работу специалиста.

Напомним, аргентинский специалист возглавил «Челси» минувшим летом. После 34 матчей в английской Премьер-лиге лондонский клуб набрал 51 очко и занимает восьмое место. В нынешнем сезоне подопечные Почеттино дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» (0:1).

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: