Лионель Месси первым в XXI веке набрал 1250 очков по системе «гол+пас»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в XXI веке, которому удалось набрать 1250 очков по системе «гол+пас».

Напомним, в последнем матче за «Интер Майами» 36-летний Месси забил один мяч и записал на свой счёт пять результативных передач в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча между командами завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Херардо Мартино. В этой игре Месси набрал 1250-е очко за всю свою футбольную карьеру.

Всего в своей карьере Месси провёл 1080 матчей, забил 839 голов и отдал 411 передач.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами. На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: