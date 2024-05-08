В «ПСЖ» отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал вылет французской команды из Лиги чемпионов.

«Мы очень, очень разочарованы результатом. Грустно, конечно, но я думаю, что мы заслуживали большего. Игроки и тренеры отдали все силы. Наши болельщики также были великолепны», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на интервью Canal Plus.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» вылетел от дортмундской «Боруссии» (0:1; 0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В финале турнира «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». В последний раз в финале турнира «шмели» играли в 2013 году, «ПСЖ» — в 2020-м.

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции: