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В «ПСЖ» отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов

В «ПСЖ» отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал вылет французской команды из Лиги чемпионов.

«Мы очень, очень разочарованы результатом. Грустно, конечно, но я думаю, что мы заслуживали большего. Игроки и тренеры отдали все силы. Наши болельщики также были великолепны», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на интервью Canal Plus.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» вылетел от дортмундской «Боруссии» (0:1; 0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В финале турнира «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». В последний раз в финале турнира «шмели» играли в 2013 году, «ПСЖ» — в 2020-м.

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