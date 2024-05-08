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Алексей Березуцкий объяснил, почему Хорхе Карраскаль не заиграл в ЦСКА

Алексей Березуцкий объяснил, почему Хорхе Карраскаль не заиграл в ЦСКА
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Бывший защитник и главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос, почему колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль не заиграл в составе красно-синих.

«Проблема в том, что он игрок настроения. Хорхе своеобразный, как и все талантливые игроки. Если у него хорошее настроение, он навозит любого. Карраскаль любого может обвести, сумасшедшая техника. Да, у него нет невероятного удара, он частенько расслабляется, когда завершает атаку», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, 27 августа 2023 года «Динамо» объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. Прошлый сезон Карраскаль провёл в ЦСКА, за который сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.

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