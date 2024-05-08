Алексей Березуцкий высказался о конфликте «Локомотива» и Артёма Дзюбы

Бывший защитник и главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о конфликте московского «Локомотива» и нападающего Артёма Дзюбы.

«На Артёма возраст глобально не влияет. Артём когда-нибудь бежал? Нет. Его сильные качества: игра головой, завершение в штрафной, умение развернуться с мячом. Другой вопрос, что он стал меньше двигаться чуть-чуть. Мне кажется, это лишний скандал», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение «списать» футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Дзюба перешёл в «Локомотив» из «Адана Демирспор» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,8 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.