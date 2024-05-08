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Алексей Березуцкий: надо ли «Зениту» менять Семака? Если только на Гвардиолу

Алексей Березуцкий: надо ли «Зениту» менять Семака? Если только на Гвардиолу
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Бывший защитник и главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о будущем наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Надо ли „Зениту“ менять Семака? 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счётом 1:1. «Зенит» не может победить на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. Последний раз коллектив Сергея Семака побеждал 21 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

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