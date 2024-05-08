Журналист из Франции жёстко раскритиковал работу Луиса Энрике после вылета «ПСЖ» из ЛЧ

Журналист и обозреватель RMC Sport Даниэль Риоло высказался о работе главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике и вылете французской команды от дортмундской «Боруссии» (общ. 0:2) из Лиги чемпионов.

«Луис Энрике – гуру, он залезает в мозг каждому, как говорят. Он вроде собирался найти решение, он проповедует, будто бог, но спускается на землю, чтобы находить решения в матчах команды. Тренер «ПСЖ» — гений и мы будем с ним еще два года. И каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи… Но Терзич, который для большинства людей просто неудачник, преподал ему два урока футбола. Меня это достало. Мы вылизываем задницу и ноги Луиса Энрике, ведь он такой гений!» — приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч сегодня, 8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он состоится 1 июня.

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