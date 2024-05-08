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Главный тренер «Боруссии» Терзич отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Боруссии» Терзич отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы упустили чемпионство на своем поле в заключительном туре. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам. Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит. Я очень рад выходу в финал с моей командой», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» вылетел от дортмундской «Боруссии» (0:1; 0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В финале турнира «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». В последний раз в финале турнира «шмели» играли в 2013 году, «ПСЖ» — в 2020-м.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    
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