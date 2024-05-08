Стала известна позиция Флика по возможному возвращению в «Баварию»

Бывший тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может во второй раз возглавить «Баварию», об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Флик открыт к возможному назначению в мюнхенском клубе и положительно относится к возможности вернуться.

Ранее сообщалось, что прямых контактов у «Баварии» с Фликом пока не было, однако на данный момент он является фаворитом на пост тренера мюнхенцев после того, как руководство мюнхенцев отказалось от кандидатуры нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

Немецкий специалист уже возглавлял «Баварию» с ноября 2019 по июнь 2021 года. Под его руководством мюнхенский клуб выиграл два чемпионства (2019/2020, 2020/2021), Кубок (2019/2020) и Суперкубок (2020/2021) Германии. На международной арене команда выиграла Лигу чемпионов (2019/2020) и Суперкубок УЕФА (2020/2021).

Нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.

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Дайер прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»: