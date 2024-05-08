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Карло Анчелотти ответил на вопрос о своей философии футбола

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своей философии футбола.

«Моя философия футбола? Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность», — приводит слова Анчелотти Marca.

Карло Анчелотти встал у руля мадридского «Реала» в 2021 году. Ранее итальянский специалист уже работал со «сливочными», возглавляя команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.

Напомним, матч «Реал» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:2.