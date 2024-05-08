Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти ответил на вопрос о своей философии футбола

Карло Анчелотти ответил на вопрос о своей философии футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своей философии футбола.

«Моя философия футбола? Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность», — приводит слова Анчелотти Marca.

Карло Анчелотти встал у руля мадридского «Реала» в 2021 году. Ранее итальянский специалист уже работал со «сливочными», возглавляя команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.

Напомним, матч «Реал» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:2.

Материалы по теме
Анчелотти и игроки «Реала» празднуют чемпионство. Видео
Истории
Анчелотти и игроки «Реала» празднуют чемпионство. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android