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«Привыкаем: сегодня один, завтра другой». Квеквескири — о смене тренера в «Факеле»

«Привыкаем: сегодня один, завтра другой». Квеквескири — о смене тренера в «Факеле»
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Опорный полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, о своём отношении к смене главного тренера команды. С сентября 2023 года воронежцев возглавлял 65-летний Сергей Ташуев, 26 апреля 2024 года его сменил 49-летний Игорь Черевченко.

– Прошло несколько недель, как у «Факела» сменился главный тренер. Как вам с Игорем Черевченко?
– Знаете, у нас такая работа: руководители решают, кто тренирует команду. Мы же, футболисты, уже привыкаем, что сегодня может быть один, завтра — другой. Нам без разницы – мы должны выходить и делать своё дело.

– Но перестраиваться на финише сезона тяжело?
– Нет. Повторюсь, мы привыкли. У нас не в первый раз меняется тренер. Так что всё в порядке, — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Под руководством Игоря Черевченко «Факел» провёл два матча РПЛ, в которых дважды сыграл вничью — с «Сочи» на выезде (0:0) и «Зенитом» на своём поле (1:1). Воронежцы прервали серию из четырёх поражений, однако не могут выиграть в семи матчах подряд.

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