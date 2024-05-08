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Максим Глушенков лучший по количеству голевых передач в РПЛ с начала апреля

Максим Глушенков лучший по количеству голевых передач в РПЛ с начала апреля
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6 мая московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Миранчук – 5'    

Голевой передачей в матче отметился нападающий «железнодорожников» Максим Глушенков, которая стала для него шестой с начала апреля. 24-летний футболист лидирует в чемпионате по данному показателю. В сравнении у всех игроков «Зенита» за тот же период в сумме 5 голевых передач, у «Спартака» — 4.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл 35 матчей, забил 8 мячей и отдал 18 голевых передач.

Нападающий перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 2,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает Глушенкова в € 7,5 млн.

После 27 туров «Локомотив» занимает четвёртое место с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (51 очко).

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