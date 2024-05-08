Витинья прокомментировал вылет из 1/2 финала Лиги чемпионов от «Боруссии»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о вылете от «Боруссии» (Дортмунд) в полуфинале Лиги чемпионов.

Вчера, 7 мая, парижский клуб проиграл ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Боруссией» со счётом 0:1 (0:2 – по сумме двух матчей) и покинул главный европейский турнир.

«Непросто говорить сейчас. Мы покидаем турнир с ощущением того, что отдали все силы. Благодарю болельщиков, они были прекрасны. Мы снова сделали всё возможное, но, увы, этого было недостаточно. Думаю, это начало проекта для нас. Но сегодня я не знаю, что сказать», — приводит слова Витиньи L’Équipe.

В финале «Боруссия» сыграет с победителем противоположной полуфинальной пары «Бавария» — «Реал Мадрид». Первый матч между командами завершился со счётом 2:2.

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