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Витинья прокомментировал вылет из 1/2 финала Лиги чемпионов от «Боруссии»

Витинья прокомментировал вылет из 1/2 финала Лиги чемпионов от «Боруссии»
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о вылете от «Боруссии» (Дортмунд) в полуфинале Лиги чемпионов.

Вчера, 7 мая, парижский клуб проиграл ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Боруссией» со счётом 0:1 (0:2 – по сумме двух матчей) и покинул главный европейский турнир.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Непросто говорить сейчас. Мы покидаем турнир с ощущением того, что отдали все силы. Благодарю болельщиков, они были прекрасны. Мы снова сделали всё возможное, но, увы, этого было недостаточно. Думаю, это начало проекта для нас. Но сегодня я не знаю, что сказать», — приводит слова Витиньи L’Équipe.

В финале «Боруссия» сыграет с победителем противоположной полуфинальной пары «Бавария» — «Реал Мадрид». Первый матч между командами завершился со счётом 2:2.

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