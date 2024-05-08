Квеквескири оценил поступок Ташуева, который не попрощался с командой после отставки

Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о своём отношении к тому, что бывший главный тренер воронежцев 65-летний Сергей Ташуев не попрощался с командой после увольнения.

– Сергей Ташуев, как я понимаю, даже не попрощался с командой, так как очень торопился в Москву. Вас это удивило?

– Это его человеческое право. Он посчитал нужным так поступить. Если бы я был на его месте, то пришёл бы попрощаться. Понятно, что это не самые приятные эмоции, когда ты покидаешь место работы. Моё мнение: он мог бы попрощаться с игроками. У него, возможно, другое, — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Сергей Ташуев возглавлял воронежский «Факел» с 8 сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года. В 21 матче во всех турнирах под его руководством команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.