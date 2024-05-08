Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Радимов прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о результате второго полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией». Немецкий клуб одержал выездную победу со счётом 1:0 после выигранной с таким же счётом первой домашней встречи и вышел в финал турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«ПСЖ» не повезло с попаданиями в штанги и перекладины? Согласен! Но один вопрос — почему парижане выбросили в помойку первый тайм и начали играть агрессивно только во втором и основное давление стали оказывать после пропущенного гола? Как оказалось — они всё это умеют (прессинговать, подавать, бить)! Удивительно пассивно проиграть полуфинал!», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария», первая встреча этих клубов завершилась вничью 2:2.

Материалы по теме
«ПСЖ» установил три необычных антирекорда Лиги чемпионов в матче с «Боруссией»
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android