Радимов прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Экс-главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о результате второго полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией». Немецкий клуб одержал выездную победу со счётом 1:0 после выигранной с таким же счётом первой домашней встречи и вышел в финал турнира.

«ПСЖ» не повезло с попаданиями в штанги и перекладины? Согласен! Но один вопрос — почему парижане выбросили в помойку первый тайм и начали играть агрессивно только во втором и основное давление стали оказывать после пропущенного гола? Как оказалось — они всё это умеют (прессинговать, подавать, бить)! Удивительно пассивно проиграть полуфинал!», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария», первая встреча этих клубов завершилась вничью 2:2.