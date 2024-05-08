«В течение одного матча возможно всё». Терзич – о финале с «Реалом» или «Баварией»

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался о возможных конкурентах в финале Лиги чемпионов.

Вчера, 7 мая, «шмели» обыграли в ответном матче 1/2 финала ЛЧ «ПСЖ» со счётом 1:0 (2:0 по сумме двух матчей) и вышли в решающий матч главного европейского турнира.

«Если мне нужно выбрать одно слово, то это будет «гордость». Для нас это момент гордости и я горжусь штабом, командой и клубом. С нашей мечтой ещё не покончено!

Я знаю, что мы не будем фаворитами в финале. С кем бы мы ни встретились, будет очень тяжело. Но это лишь один матч, а в течение одного матча возможно всё. Мы это уже доказали», – приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

В финале «Боруссия» сыграет с победителем противоположной полуфинальной пары «Бавария» — «Реал Мадрид». Первый матч между командами завершился со счётом 2:2.

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181