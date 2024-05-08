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Квеквескири: «Зенит» теряет очки, но кто-то этим пользуется?

Квеквескири: «Зенит» теряет очки, но кто-то этим пользуется?
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о конкуренции в чемпионате России.

«Вот сейчас «Зенит» теряет очки, соответственно, у конкурентов отличные шансы выйти на первое место. Кто-то этим пользуется? Нет. «Зенит» выигрывает чемпионства пять лет подряд. И это заслуженно. При этом у других клубов всегда есть возможность конкурировать. Но мы этого не видим. Может, вопросы тогда не к «Зениту»?» — рассказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

«Зенит» становится чемпионом России пять лет подряд (с 2019 по 2023 год). Последней командой, выигравшей золотые медали до питерского клуба, был московский «Локомотив» (сезон-2017/2018).

В нынешнем сезоне после 27 туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 51 очком. Второе место занимает «Краснодар» (50 очков), замыкает тройку «Динамо» (50 очков).

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