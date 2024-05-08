Кто заслуживает чемпионства. Великий комментарий с похмелья. ПЛН #66

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и Алексей Ярошевский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Чемпионская гонка — что это такое? Кто фаворит? Достойны ли претенденты «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» титула? Слишкович — спасение для «Спартака» или временщик? Что с гонкой за выживание? В чём проблема ЦСКА? Всё это обсуждаем в новом выпуске.

Телеграм-канал Миши: https://t.me/christmas_football

Инсайды от Андрея: https://t.me/punkinside

Телеграм-канал Лёхи: https://t.me/Raw_Yaro

Аудиоверсия выпуска:

• в Apple Podcasts https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1702522114

• в «Яндекс.Музыке» https://music.yandex.ru/album/24085714

• в «Звуке» https://zvuk.com/podcast/27608723

• в плеере Podster https://podster.fm/podcasts/premer-liga-nespravedlivosti

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! У нас самое фактурное приветствие в истории подкаста

3:03 — Чемпионская гонка в РПЛ! Кайф или не кайф?

11:02 — В чём проблема «Зенита»?

13:50 — Почему хочется притопить за «Динамо»?

20:16 — Есть один игрок, который заслужил чемпионство больше всех остальных

21:25 — Заруба «Динамо» и «Сочи»

24:10 — «Зенит» слишком сильно расслабился

27:45 — Слишковича оставляем в «Спартаке»? Андрей уверен, что нет

41:00 — Что происходит с ЦСКА? Надо ли увольнять Федотова? Закончит ли Акинфеев?

50:10 — Великая история от Лёхи про комментарий матча «Уфа» — «Урал» с похмелья

54:30 — Зона вылета — наше любимое! Кто же вылетит?