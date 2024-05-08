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«ПСЖ» – худшая команда Лиги чемпионов по проценту проигранных полуфинальных матчей

«ПСЖ» – худшая команда Лиги чемпионов по проценту проигранных полуфинальных матчей
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Вчера, 7 мая, «ПСЖ» проиграл ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Боруссией» со счётом 0:1 (0:2 – по сумме двух матчей) и покинул Лигу чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

Таким образом, парижский клуб проиграл шестой полуфинальный матч ЛЧ из семи (86%), что является самым худшим результатом среди всех команд, сыгравших не менее пяти встреч.

Единственная победа «ПСЖ» случилась в 2020 году с «Лейпцигом» (3:0). В тот год полуфиналы игрались в один матч из-за пандемии коронавируса. В финале французы проиграли «Баварии» (0:1).

В нынешнем сезоне «ПСЖ» прошли в 1/8 финала «Реал Сосьедад» (4:1 по сумме двух матчей), в ¼ финала парижане оказались сильнее «Барселоны» (6:4 по сумме двух матчей).

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