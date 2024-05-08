«Мы все знаем, что он уходит». Тьерри Анри – о переходе Килиана Мбаппе в «Реал»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Килиан Мбаппе, мы все знаем, что он уходит», — приводит слова Анри канал Madrid Xtra в соцсети Х (ранее твиттер).

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

Материалы по теме Мбаппе и Дембеле получили самые низкие оценки за матч ЛЧ с «Боруссией» по версии L'Équipe

Дембеле устроили овации в раздевалке «ПСЖ»