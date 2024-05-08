Анчелотти рассказал, почему продержался в «Баварии» всего 14 месяцев

Главный тренер «Реала» и бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, почему он покинул мюнхенский клуб после 14 месяцев работы.

«Это старая история. Мы, тренеры, должны выполнять свою работу, мы поддерживаем идею… и поддержка клуба очень важна, потому что в противном случае твоя работа не пойдёт хорошо. Вот почему, когда это не удаётся, лучше расстаться. Как это там произошло. Но не более того. У меня фантастические отношения с Хенессом, Румменигге… со всеми. Эти вещи являются частью работы. Когда у тебя нет поддержки клуба, лучше расстаться и избежать проблем», — приводит слова Анчелотти AS.

64-летний итальянский тренер Карло Анчелотти возглавлял «Баварию» с июля 2016 года по сентябрь 2017 года. Во главе мюнхенцев специалист стал чемпионом Германии и дважды выиграл национальный Суперкубок.