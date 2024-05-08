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Анчелотти рассказал, почему продержался в «Баварии» всего 14 месяцев

Анчелотти рассказал, почему продержался в «Баварии» всего 14 месяцев
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Главный тренер «Реала» и бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, почему он покинул мюнхенский клуб после 14 месяцев работы.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это старая история. Мы, тренеры, должны выполнять свою работу, мы поддерживаем идею… и поддержка клуба очень важна, потому что в противном случае твоя работа не пойдёт хорошо. Вот почему, когда это не удаётся, лучше расстаться. Как это там произошло. Но не более того. У меня фантастические отношения с Хенессом, Румменигге… со всеми. Эти вещи являются частью работы. Когда у тебя нет поддержки клуба, лучше расстаться и избежать проблем», — приводит слова Анчелотти AS.

64-летний итальянский тренер Карло Анчелотти возглавлял «Баварию» с июля 2016 года по сентябрь 2017 года. Во главе мюнхенцев специалист стал чемпионом Германии и дважды выиграл национальный Суперкубок.

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