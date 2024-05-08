Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе: выиграть Лигу чемпионов — долгий процесс, «ПСЖ» недалёк от этого

Мбаппе: выиграть Лигу чемпионов — долгий процесс, «ПСЖ» недалёк от этого
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в домашнем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1), которое привело к вылету парижан из турнира (первый матч — 0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Это долгий процесс — выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что «ПСЖ» недалёк от этого. Сегодня вечером нам грустно, мы разочарованы», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Французский «ПСЖ» ни разу в своей истории не становился победителем Лиги чемпионов, наивысшим достижением парижан в этом турнире является выход в финал в сезоне-2019/2020, когда «Пари Сен-Жермен» уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1.

Материалы по теме
Мбаппе и Дембеле получили самые низкие оценки за матч ЛЧ с «Боруссией» по версии L'Équipe
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android