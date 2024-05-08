Мбаппе: выиграть Лигу чемпионов — долгий процесс, «ПСЖ» недалёк от этого

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в домашнем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1), которое привело к вылету парижан из турнира (первый матч — 0:1).

«Это долгий процесс — выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что «ПСЖ» недалёк от этого. Сегодня вечером нам грустно, мы разочарованы», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Французский «ПСЖ» ни разу в своей истории не становился победителем Лиги чемпионов, наивысшим достижением парижан в этом турнире является выход в финал в сезоне-2019/2020, когда «Пари Сен-Жермен» уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1.