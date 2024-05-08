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Скоулз: поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» 0:4 — как последний гвоздь в крышку гроба

Скоулз: поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» 0:4 — как последний гвоздь в крышку гроба
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о разгромном поражении «красных дьяволов» от «Кристал Пэлас» (0:4) в выездном матче 36-го тура АПЛ 6 мая.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Олисе – 12'     2:0 Матета – 40'     3:0 Митчелл – 58'     4:0 Олисе – 66'    

«Этот вечер был почти как последний гвоздь в крышку гроба. В команде не хватало понимания, что и как делать, не хватало усилий, чтобы соответствовать такой команде, как «Кристал Пэлас», — которая, по правде говоря, хорошая команда и играет неплохо, но «Манчестер Юнайтед» не должен был ехать туда и проигрывать 0:4», — приводит слова Скоулза пресс-служба АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 35 матчах. В семи последних матчах чемпионата Англии манкунианцы одержали одну победу, набрав на этом отрезке семь очков.

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