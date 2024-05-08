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8 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Лиги чемпионов

Сенсационный выход «Боруссии» в финал ЛЧ, «Рейнджерс» обыграли «Каролину». Главное к утру
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«Боруссия» (Дортмунд) обыграла в гостях «ПСЖ» со счётом 1:0 и вышла в финал Лиги чемпионов (2:0 по сумме двух матчей), «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ, российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 54 сейва, «Оклахома-Сити Тандер» оказалась сильнее «Даллас Маверикс» (117:95) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Боруссия» победила «ПСЖ» и впервые с 2013 года сыграет в финале Лиги чемпионов.
  2. 54 сейва Шестёркина и три паса Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину».
  3. «Оклахома» обыграла «Даллас» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА.
  4. Лионель Месси первым в XXI веке набрал 1250 очков по системе «гол+пас».
  5. Шестёркинв шаге от исторического рекорда «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.
  6. Бывший игрок «Реала» станет новым спортивным директором «Аль-Насра» — Relevo.
  7. Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» уйти с 0:3 и обыграть в первом матче «Даллас».
  8. «ПСЖ» установил три необычных антирекорда Лиги чемпионов в матче с «Боруссией».
  9. «Бостон» разгромил «Кливленд» в первом матче серии плей-офф НБА, у Тейтума – дабл-дабл.
  10. В «Челси» приняли решение по будущему Маурисио Почеттино.
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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 8 мая
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 8 мая
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