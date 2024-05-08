Сенсационный выход «Боруссии» в финал ЛЧ, «Рейнджерс» обыграли «Каролину». Главное к утру

«Боруссия» (Дортмунд) обыграла в гостях «ПСЖ» со счётом 1:0 и вышла в финал Лиги чемпионов (2:0 по сумме двух матчей), «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ, российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 54 сейва, «Оклахома-Сити Тандер» оказалась сильнее «Даллас Маверикс» (117:95) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 8 мая Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 8 мая