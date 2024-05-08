Оуэн: Макларен не имеет отношения к работе с «МЮ». Эту команду вообще никто не тренирует

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн оценил степень влияния ассистента главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага 63-летнего Стива Макларена на тренировочный процесс в команде.

«Не может быть, чтобы его отпечатки пальцев были где-то рядом с этой командой. Он блестящий тренер, а эту команду вообще никто не тренирует. Он никоим образом не имеет никакого отношения к тренерской работе с этой командой, это невозможно, потому что эта команда абсолютно невежественна на протяжении всего пути», — приводит слова Оуэна пресс-служба АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 35 матчах. В семи последних матчах чемпионата Англии манкунианцы одержали одну победу, набрав на этом отрезке семь очков. 6 мая в выездной встрече 36-го тура АПЛ «МЮ» потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас» — 0:4.

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен работает в штабе «МЮ» в качестве ассистента главного тренера с 2022 года.