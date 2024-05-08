«Я заперся в туалете, хотел побыть один». Йоахим Лёв — об эмоциях после победы на ЧМ-2014

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о своих эмоциях после победы на чемпионате мира – 2014 в Бразилии.

В финале команда 64-летнего специалиста обыграла в дополнительное время сборную Аргентины со счётом 1:0. Победный гол на 113-й минуте забил Марио Гётце.

«Это трудно описать, но я хотел побыть один. Я заперся в туалете, потому что в раздевалке повсюду были люди. Я хотел понять, это действительно произошло или это был просто сон?

Давайте просто скажем, что моё настроение было не таким приподнятым, как я думал, после победы на чемпионате мира, я никогда этого не ожидал. Я часто просыпался по ночам. В моей голове прокручивались разные ситуации. Плохой сон, а потом эта усталость и тяжесть изнутри. Всё сложилось вместе, и — должен быть честен — через несколько дней мне было не так-то легко», — рассказал Лёв в подкасте ARD Wir Weltmeister.