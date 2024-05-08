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Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии» после вылета «ПСЖ» из ЛЧ

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии» после вылета «ПСЖ» из ЛЧ
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на вопрос о том, будет ли он поддерживать мадридский «Реал» или мюнхенскую «Баварию» в ответном матче второй полуфинальной пары Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

Ранее «ПСЖ» в домашней ответной игре своей пары 1/2 финала ЛЧ уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 0:1 и вылетел из турнира по сумме двух матчей (первый матч — 0:1).

Напомним, летом 2024 года Мбаппе с высокой вероятностью может перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента после истечения срока действия своего контракта с «ПСЖ». За парижан игрок выступает с июля 2018 года, когда он перешёл в столичный клуб из «Монако» за трансферную компенсацию в размере € 180 млн. В текущем сезоне на его счету 46 матчей во всех турнирах, 43 гола и 10 результативных передач.

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