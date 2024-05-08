Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии» после вылета «ПСЖ» из ЛЧ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на вопрос о том, будет ли он поддерживать мадридский «Реал» или мюнхенскую «Баварию» в ответном матче второй полуфинальной пары Лиги чемпионов.

Ранее «ПСЖ» в домашней ответной игре своей пары 1/2 финала ЛЧ уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 0:1 и вылетел из турнира по сумме двух матчей (первый матч — 0:1).

Напомним, летом 2024 года Мбаппе с высокой вероятностью может перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента после истечения срока действия своего контракта с «ПСЖ». За парижан игрок выступает с июля 2018 года, когда он перешёл в столичный клуб из «Монако» за трансферную компенсацию в размере € 180 млн. В текущем сезоне на его счету 46 матчей во всех турнирах, 43 гола и 10 результативных передач.