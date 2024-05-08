«Реал» М — «Бавария»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. В составе «Реала» дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор (один из мячей — с пенальти). За «Баварию» забили полузащитник Лерой Зане и нападающий Гарри Кейн (с пенальти). Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия».