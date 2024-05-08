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Оуэн: «Манчестер Сити» может размазать «МЮ» на «Уэмбли» на глазах миллионов людей

Оуэн: «Манчестер Сити» может размазать «МЮ» на «Уэмбли» на глазах миллионов людей
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии, в котором «красные дьяволы» встретятся с «Манчестер Сити». Свой предыдущий матч «МЮ» провёл на выезде с лондонским «Кристал Пэлас» в рамках 36-го тура АПЛ и потерпел разгромное поражение со счётом 0:4.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Олисе – 12'     2:0 Матета – 40'     3:0 Митчелл – 58'     4:0 Олисе – 66'    

«Они будут вышвырнуты с поля каждой командой, с которой им ещё предстоит играть, если будут играть так, как сегодня (против «Кристал Пэлас». — Прим. «Чемпионата»). «Манчестер Сити» может размазать их на «Уэмбли» на глазах у миллионов людей, это позорно. Что-то должно измениться. Я думаю, что это должно измениться сейчас, когда слишком много важных матчей. Это может решить судьбу еврокубков в следующем сезоне, это трофей», — приводит слова Оуэна пресс-служба АПЛ.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли» 25 мая.

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