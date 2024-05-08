Оуэн: «Манчестер Сити» может размазать «МЮ» на «Уэмбли» на глазах миллионов людей

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии, в котором «красные дьяволы» встретятся с «Манчестер Сити». Свой предыдущий матч «МЮ» провёл на выезде с лондонским «Кристал Пэлас» в рамках 36-го тура АПЛ и потерпел разгромное поражение со счётом 0:4.

«Они будут вышвырнуты с поля каждой командой, с которой им ещё предстоит играть, если будут играть так, как сегодня (против «Кристал Пэлас». — Прим. «Чемпионата»). «Манчестер Сити» может размазать их на «Уэмбли» на глазах у миллионов людей, это позорно. Что-то должно измениться. Я думаю, что это должно измениться сейчас, когда слишком много важных матчей. Это может решить судьбу еврокубков в следующем сезоне, это трофей», — приводит слова Оуэна пресс-служба АПЛ.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли» 25 мая.