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«ПСЖ» поздравил «Боруссию» Дортмунд с выходом в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» поздравила дортмундскую «Боруссию» с выходом в финал Лиги чемпионов нынешнего сезона после очного матча (0:1).

«Поздравляем с выходом в финал, «Боруссия», — гласит сообщение «ПСЖ» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» состоялся накануне, 7 мая. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс. В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют сегодня, 8 мая.