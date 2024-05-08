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Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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«Матч будет идти волнами». Тренер «Баварии» Тухель — о предстоящей игре ЛЧ с «Реалом»

«Матч будет идти волнами». Тренер «Баварии» Тухель — о предстоящей игре ЛЧ с «Реалом»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 8 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что этот матч будет идти волнами. Будут разные отрезки. Обеим командам время от времени придется терпеть. Обе команды блестяще играют с мячом и очень сильны в игре с быстрыми переходами. Думаю, что это будет очень трудная игра. Когда ты задаёшь тон, нужна удача и хорошая реализация», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. В составе «Реала» дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор (один из мячей — с пенальти). За «Баварию» забили полузащитник Лерой Зане и форвард Гарри Кейн (с пенальти).

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