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Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тухель: мы играем не только против Крооса, мы играем против всего «Реала»

Тухель: мы играем не только против Крооса, мы играем против всего «Реала»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о роли немецкого полузащитника Тони Крооса в мадридском «Реале». Сегодня, 8 мая, в Испании «Бавария» встретится с «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Напомним, первая встреча в Германии завершилась вничью со счётом 2:2. Матч состоялся 30 апреля. В составе «Реала» дубль оформил Винисиус Жуниор, за «Баварию» забили Лерой Зане и Гарри Кейн.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тони был ключевым игроком в течение многих лет. Его роль невозможно переоценить. Он легко справляется с давлением. Он с лёгкостью задаёт ритм. Мы готовы к этому и надеемся, что сможем стать песчинкой в его хорошо отлаженной комбинационной игре. Но мы играем не только против Тони, мы играем против всей его команды, которая очень хорошо подготовлена. Игра очень многогранна, поэтому перед нами стоит очень трудная задача», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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