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Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Первый гол будет самым важным». Вратарь «Баварии» Нойер — о матче с «Реалом»

«Первый гол будет самым важным». Вратарь «Баварии» Нойер — о матче с «Реалом»
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Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 8 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё будет зависеть от того, кто будет лучше в конкретный день. Первый гол будет самым важным. В матче с такой командой, как «Реал», всё всегда сводится к мелочам. Обе команды сильны в атаке, но будут внимательно действовать по всему полю. Мы не боимся. Мы уверены в себе и знаем, как мы играли на прошлой неделе. Мы знаем, против кого мы играем. У нас был шанс обыграть «Реал» дома, а значит, у нас будет такой шанс и здесь», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча в Германии завершилась вничью со счётом 2:2.

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