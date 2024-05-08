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Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер «Баварии» Тухель рассказал о наставлении игрокам перед матчем с «Реалом»

Тренер «Баварии» Тухель рассказал о наставлении игрокам перед матчем с «Реалом»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о своём наставлении футболистам перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 8 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра в Германии завершилась вничью со счётом 2:2. В составе немецкой команды забитыми мячами отметились полузащитник Лерой Зане и нападающий Гарри Кейн. За «Реал» дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор, один из мячей он забил с пенальти.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Одна из тем заключалась в том, что нам нужно наслаждаться такими днями, как сегодня. Важно прислушаться к своему внутреннему ребёнку и осознать, что все мы в детстве мечтали участвовать в таких матчах. Но это не помешает нам отдать все силы», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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