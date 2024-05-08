Тренер «Баварии» Тухель рассказал о наставлении игрокам перед матчем с «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о своём наставлении футболистам перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 8 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра в Германии завершилась вничью со счётом 2:2. В составе немецкой команды забитыми мячами отметились полузащитник Лерой Зане и нападающий Гарри Кейн. За «Реал» дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор, один из мячей он забил с пенальти.

«Одна из тем заключалась в том, что нам нужно наслаждаться такими днями, как сегодня. Важно прислушаться к своему внутреннему ребёнку и осознать, что все мы в детстве мечтали участвовать в таких матчах. Но это не помешает нам отдать все силы», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.