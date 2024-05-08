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Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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Мор назвал фаворита ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария»

Мор назвал фаворита ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария»
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворита ответного полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Ответная встреча 1/2 финала ЛЧ состоится сегодня, 8 мая, в Мадриде. Первая игра, проходившая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» — фаворит, это однозначно. Тем более что матч дома, это Лига чемпионов. «Реал» умеет играть по‑разному: могут и первым номером, могут и вторым. Могут перетерпеть, поддавить. «Реал» — самая разнообразная команда. Мне хочется, чтобы в финале играли команды не из одной страны. Пускай в финале Лиги чемпионов встретятся испанская и немецкая команды», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

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