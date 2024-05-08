Мор назвал фаворита ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария»
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворита ответного полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Ответная встреча 1/2 финала ЛЧ состоится сегодня, 8 мая, в Мадриде. Первая игра, проходившая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Реал» — фаворит, это однозначно. Тем более что матч дома, это Лига чемпионов. «Реал» умеет играть по‑разному: могут и первым номером, могут и вторым. Могут перетерпеть, поддавить. «Реал» — самая разнообразная команда. Мне хочется, чтобы в финале играли команды не из одной страны. Пускай в финале Лиги чемпионов встретятся испанская и немецкая команды», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».
Комментарии
- 8 мая 2024
-
10:50
-
10:31
-
10:31
-
10:30
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:46
-
09:39
-
09:22
-
09:19
-
09:15
-
09:10
-
09:06
-
08:50
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:37
-
07:13
-
07:07
-
06:45
-
06:34
-
06:30
-
06:25
-
06:06
-
05:47