Мор назвал фаворита ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворита ответного полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Ответная встреча 1/2 финала ЛЧ состоится сегодня, 8 мая, в Мадриде. Первая игра, проходившая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

«Реал» — фаворит, это однозначно. Тем более что матч дома, это Лига чемпионов. «Реал» умеет играть по‑разному: могут и первым номером, могут и вторым. Могут перетерпеть, поддавить. «Реал» — самая разнообразная команда. Мне хочется, чтобы в финале играли команды не из одной страны. Пускай в финале Лиги чемпионов встретятся испанская и немецкая команды», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».